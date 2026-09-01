Каллас підозрює причетність РФ до інциденту з вибуховим дроном у Лейпцигу

Голова європейської дипломатії Кая Каллас підозрює причетність Росії до інциденту з дроном з вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле" минулого місяця.

Про це, як пише "Європейська правда", вона заявила перед початком неформального засідання міністрів оборони країн Євросоюзу у Віклоу (Ірландія).

Каллас закликала дочекатись оголошення офіційного Берліна щодо цього інциденту, однак дала зрозуміти, що сама не сумнівається у тому, хто є винуватцем.

"Давайте почекаємо, що скаже Німеччина і які розвідувальні дані вони мають щодо цієї атаки, і тоді ми обговоримо, що можна буде зробити. Ясно, що Росія також... я прямо пов'язую її. Але почекаймо, що скажуть німці, хто стоїть за атакою", – заявила вона.

"Бо ми бачили в інших країнах, що росіяни вдаються до все більшої кількості провокацій. Питання полягає в тому, що ми робитимемо, щоб стримати їх від подальших дій у цьому напрямку", – додала Каллас.

ЗМІ раніше повідомили, що Німеччина невдовзі має намір публічно оголосити про те, що російські спецслужби причетні до інциденту в Лейпцигу.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль у вівторок пообіцяв виважену реакцію на виявлення дрона з вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле" минулого місяця.

Нагадаємо, 4 серпня в аеропорту "Лейпциг/Галле" виявили безпілотник з вибухівкою поблизу українського вантажного літака "Антонов", що використовувався для перевезення військових вантажів.