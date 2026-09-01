Глава европейской дипломатии Кая Каллас подозревает причастность России к инциденту с дроном со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета в аэропорту "Лейпциг/Халле" в прошлом месяце.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она заявила перед началом неформального заседания министров обороны стран Евросоюза в Уиклоу (Ирландия).

Каллас призвала дождаться официального заявления Берлина по поводу этого инцидента, однако дала понять, что сама не сомневается в том, кто является виновником.

"Давайте подождем, что скажет Германия и какими разведывательными данными она располагает по поводу этой атаки, а затем обсудим, что можно будет сделать. Ясно, что Россия также… я прямо связываю её с этим. Но давайте подождем, что скажут немцы, кто стоит за этой атакой", – заявила она.

"Ведь мы видели в других странах, что россияне прибегают к всё большему количеству провокаций. Вопрос заключается в том, что мы будем делать, чтобы удержать их от дальнейших действий в этом направлении", – добавила Каллас.

СМИ ранее сообщили, что Германия в ближайшее время намерена публично объявить о том, что российские спецслужбы причастны к инциденту в Лейпциге.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль во вторник пообещал взвешенную реакцию на обнаружение дрона со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета в аэропорту "Лейпциг/Халле" в прошлом месяце.

Напомним, 4 августа в аэропорту "Лейпциг/Халле" обнаружили беспилотник с взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета "Антонов", который использовался для перевозки военных грузов.