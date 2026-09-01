Лідерка німецьких "Зелених": якщо РФ причетна до подій у Лейпцигу, це державний тероризм

Лідерка німецьких "Зелених" Франциска Брантнер вважає, що уряд має заявити про російський державний тероризм, якщо підтвердиться причетність Москви до інциденту з вибуховим дроном в аеропорту Лейпцига.

Її цитує Handelsblatt, передає "Європейська правда".

Брантнер зробила заяву в очікуванні пресконференції міністрів німецького уряду, на якій можуть оголосити про відповідальність РФ за появу дрона з вибухівкою в аеропорту Лейпцига.

"Це шокуюче відкриття, що за спробою теракту в аеропорту Лейпцига, судячи з усього, стоїть російська спецслужба – але це нікого не дивує", – заявила лідерка Партії зелених Франциска Брантнер у коментарі для DPA.

Якщо ця інформація підтвердиться, уряд Німеччини повинен визнати цей інцидент серйозним актом російського державного тероризму, заявила вона.

За словами політикині, у своїх діях уряд повинен тісно координувати свої дії з європейськими партнерами та союзниками по НАТО.

"Наша сила полягає саме в нашій здатності діяти спільно. Путін будь-що інше розцінює як слабкість", – сказала Брантнер.

ЗМІ раніше повідомили, що Німеччина невдовзі має намір публічно оголосити про те, що російські спецслужби причетні до інциденту в Лейпцигу.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль у вівторок пообіцяв виважену реакцію на виявлення дрона з вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле" минулого місяця.

Нагадаємо, 4 серпня в аеропорту "Лейпциг/Галле" виявили безпілотник з вибухівкою поблизу українського вантажного літака "Антонов", що використовувався для перевезення військових вантажів.