Лидер немецких "Зелёных": если РФ причастна к событиям в Лейпциге, это государственный терроризм

Лидер немецких "Зеленых" Франциска Брантнер считает, что правительство должно заявить о российском государственном терроризме, если подтвердится причастность Москвы к инциденту с дроном со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига.

Ее цитирует Handelsblatt, передает "Европейская правда".

Брантнер сделала заявление в преддверии пресс-конференции министров немецкого правительства, на которой может быть объявлена ответственность РФ за появление дрона со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига.

"Это шокирующее открытие, что за попыткой теракта в аэропорту Лейпцига, судя по всему, стоит российская спецслужба – но это никого не удивляет", – заявила лидер Партии зеленых Франциска Брантнер в комментарии для DPA.

Если эта информация подтвердится, правительство Германии должно признать этот инцидент серьезным актом российского государственного терроризма, заявила она.

По словам политика, правительство должно тесно координировать свои действия с европейскими партнерами и союзниками по НАТО.

"Наша сила заключается именно в нашей способности действовать совместно. Путин всё остальное расценивает как слабость", – сказала Брантнер.

СМИ ранее сообщили, что Германия в ближайшее время намерена публично объявить о том, что российские спецслужбы причастны к инциденту в Лейпциге.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль во вторник пообещал выдержанную реакцию на обнаружение дрона со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета в аэропорту "Лейпциг/Халле" в прошлом месяце.

Напомним, 4 августа в аэропорту "Лейпциг/Халле" обнаружили беспилотник со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета "Антонов", который использовался для перевозки военных грузов.