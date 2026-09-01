Финляндия направит спецназовцев в Гренландию для участия в учениях

Финляндия отправит на Гренландию солдат, которые примут участие в учениях Arctic Endurance под руководством Дании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Министр обороны Антти Хяккянен кратко прокомментировал вопрос о учениях в парламенте.

"Это обычные учебные мероприятия. Этот вопрос обсуждался с союзниками", – сказал Хяккянен.

По словам министра, этот вопрос обсуждался с датчанами еще с весны, и в учениях также должны принять участие американские солдаты.

Трое военнослужащих ВМС примут участие в учениях на датских военных кораблях в Гренландии, на Фарерских островах и в прилегающих районах.

Спецназовцы из полка "Утти-Йегер" отправляются для отработки действий в сотрудничестве с союзниками в арктических условиях.

18 августа стало известно, что Дания впервые за последнее время отправила призывников на обучение в Гренландию, где они получат опыт в совершенно новом типе местности.

Напомним, 21 января на выступлении в Давосе президент США Дональд Трамп пообещал не применять военную силу для захвата Гренландии, однако повторил своё желание контролировать остров.

Впоследствии он заявил, что сформировал основу для будущего соглашения по Гренландии, благодаря которому он не планирует вводить пошлины против европейских стран.

В свою очередь, премьер-министр Дании Метте Фредериксен обозначила красные линии такого соглашения с США: статус суверенного государства не обсуждается.

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