У Польщі до 5 років тюрми загрожує жінці, яка тягала 13-річну українку за волосся

Мешканка польського міста Седльце напала на 13-річну українку та її матір, бо почула, що дівчинка розмовляє рідною мовою – нападниці загрожує до 5 років ув’язнення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Rzeczpospolita.

41-річній польці висунули звинувачення в образі 13-річної українки на національному ґрунті та застосуванні до неї насильства. Жінка зачепила дівчинку, коли почула, що та розмовляє українською. Вона почала тягати її за волосся та обзивати.

Підкомісар Барбара Ястшембська з Міського управління поліції в Седльце повідомила у вівторок, що минулого тижня поліцейські отримали звернення від матері дівчинки.

"З наданої інформації випливало, що невідома жінка нібито публічно образила неповнолітню дитину, висловлюючи на її адресу образливі слова, що стосувалися, зокрема, її національності, а потім застосувала до неї насильство", – сказала поліцейська.

Правоохоронці, зокрема на підставі записів міських камер відеоспостереження, встановили особу нападниці.

"Перш ніж зачепити 13-річну дівчинку, жінка вживала алкоголь. У певний момент, коли вона почула, що дівчинка розмовляє українською, підійшла до неї, почала лаяти її та смикати за волосся", – повідомила керівниця районної прокуратури в Седльце Катажина Вонсак.

Під час допиту в прокуратурі жінка не змогла пояснити свою поведінку.

Прокурор застосував до жінки запобіжний захід у вигляді поліцейського нагляду. Їй також заборонено контактувати з потерпілими та наближатися до них на відстань менше ніж 50 метрів. З огляду на те, що це був вчинок хуліганського характеру, підозрюваній загрожує навіть до п’яти років позбавлення волі.

Поліція міста Лодзь днями повідомила про затримання двох громадян Польщі, які наприкінці червня напали на 15-річного українця; їх звинуватили у нападі за національною ознакою.

Повідомляли, що у польському Радомі 34-річний чоловік після розмови про походження та Волинську трагедію спровокував масовий напад на трьох 20-річних українців.

14 серпня двоє дітей з України, 14-річна дівчинка та її 12-річний брат, зазнали нападу з боку двох дорослих на дитячому майданчику в Бидгощі.

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