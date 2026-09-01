В Польше женщине, которая таскала 13-летнюю украинку за волосы, грозит до 5 лет тюрьмы

Жительница польского города Седльце напала на 13-летнюю украинку и её мать, услышав, что девочка разговаривает на родном языке – нападающей грозит до 5 лет лишения свободы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Rzeczpospolita.

41-летней полькой предъявили обвинение в оскорблении 13-летней украинки на национальной почве и применении к ней насилия. Женщина напала на девочку, когда услышала, что та говорит по-украински. Она начала таскать её за волосы и обзывать.

Подкомиссар Барбара Ястшембская из Городского управления полиции в Седльце сообщила во вторник, что на прошлой неделе полицейские получили обращение от матери девочки.

"Из предоставленной информации следовало, что неизвестная женщина якобы публично оскорбила несовершеннолетнего ребёнка, высказывая в её адрес оскорбительные слова, касавшиеся, в частности, её национальности, а затем применила к ней насилие", – сказала полицейская.

Правоохранители, в частности на основании записей городских камер видеонаблюдения, установили личность нападавшей.

"Прежде чем напасть на 13-летнюю девочку, женщина употребляла алкоголь. В какой-то момент, когда она услышала, что девочка говорит на украинском, подошла к ней, начала ругать её и дергать за волосы", – сообщила руководительница районной прокуратуры в Седльце Катажина Вонсак.

Во время допроса в прокуратуре женщина не смогла объяснить своё поведение.

Прокурор применил к женщине меру пресечения в виде полицейского надзора. Ей также запрещено контактировать с потерпевшими и приближаться к ним на расстояние менее 50 метров. Учитывая, что это был поступок хулиганского характера, подозреваемой грозит даже до пяти лет лишения свободы.

Полиция города Лодзь на днях сообщила о задержании двух граждан Польши, которые в конце июня напали на 15-летнего украинца; их обвинили в нападении на национальной почве.

Сообщалось, что в польском Радоме 34-летний мужчина после разговора о происхождении и Волынской трагедии спровоцировал массовое нападение на троих 20-летних украинцев.

14 августа двое детей из Украины, 14-летняя девочка и её 12-летний брат, подверглись нападению со стороны двух взрослых на детской площадке в Быдгоще.

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