Трамп заявил, что война в Иране закончится сразу после промежуточных выборов

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что война с Ираном закончится, а цены на бензин резко упадут "сразу после" промежуточных выборов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Трамп заявил, что иранское руководство сейчас обостряет конфликт, чтобы навредить республиканцам на промежуточных выборах в ноябре.

"Я думаю, что война закончится сразу после выборов", – сказал он, общаясь с журналистами на взлетно-посадочной полосе во время поездки в Техас на съезд республиканцев по случаю промежуточных выборов.

"Они больше не смогут удержаться. Они отчаянно пытаются повлиять на выборы, чтобы мы избрали туда приятную, слабую группу людей, оставили их в покое и позволили им иметь свое ядерное оружие", – отметил Трамп.

Прогноз президента о том, что война продлится ещё два месяца, гарантирует, что республиканские кандидаты и дальше будут вынуждены бороться с негативными последствиями конфликта и его влиянием на стоимость жизни. Республиканцы уже давно опасаются, что экономические последствия войны обойдутся им в потерю большинства в Палате представителей и, возможно, в Сенате.

Как сообщалось, ведущие помощники Трампа настаивают на том, чтобы воздержаться от эскалации войны с Ираном до промежуточных выборов в Конгресс в ноябре, чтобы предотвратить поражение Республиканской партии.

Иран в среду заявил, что выпустил ракеты по американской базе в Иордании и атаковал 10 судов – США тем временем атаковали пять иранских судов.