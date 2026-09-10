В Польше предупредили о задержках поездов из-за забастовки машинистов

В пятницу в Польше состоится забастовка машинистов, в ходе которой будет снижена скорость перед железнодорожными переездами, в связи с чем предупреждают о задержках поездов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

О задержках поездов по всей стране в пятницу предупреждает Профсоюз машинистов, который организует общенациональную акцию протеста. Поезда перед железнодорожными переездами должны снижать скорость до 20 км/ч.

Машинисты требуют повышения безопасности на переездах после смертельной аварии в Сокольниках Сухих в Мазовецком воеводстве.

Как предупреждает председатель Профсоюза машинистов Лешек Ментек, задержки коснутся всех поездов – от региональных до междугородних.

"Все поезда будут двигаться медленнее, поскольку все они управляются машинистами", – подчеркнул Ментек.

"Вероятно, завтра будут задержки поездов, возможно, даже значительные. Однако мы считаем, что лучше, чтобы эти задержки длились один день, чем чтобы на польских железных дорогах гибли люди", – добавил председатель профсоюза.

Машинисты снизят скорость сразу после полуночи, и их акция продлится двадцать четыре часа. Они требуют скорейшего проведения переговоров с Министерством инфраструктуры.

Авария, ставшая поводом для этой акции протеста, произошла в среду около 11:30 на железнодорожном переезде в Сокольниках Сухих, недалеко от национальной дороги № 12 в Мазовии. Согласно предварительным выводам следователей, водитель грузовика выехал на пути, несмотря на световой сигнал, запрещавший въезд. Он столкнулся с поездом "Интерсити", следовавшим по маршруту Люблин – Щецин.

В результате аварии сошли с рельсов локомотив и два первых вагона поезда. В поезде находилось не менее 114 человек, в том числе трое членов экипажа.

Восемь человек были доставлены в больницы в Радоме и Кельцах. В больнице скончалась одна из пассажирок. Четыре человека, в том числе водитель и машинист, находятся в тяжелом состоянии.

Премьер-министр Дональд Туск пообещал ужесточить наказание за проезд на запрещающий сигнал на железнодорожных переездах, министр инфраструктуры сообщил о подготовке соответствующего проекта постановления.