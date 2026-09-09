Туск анонсував заходи через серію аварій на залізничних переїздах

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що внесе пропозиції про посилення покарання за порушення на залізничних переїздах – після серії аварій, що сталися в країні останнім часом.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Туск анонсував посилення відповідальності за порушення правил на залізничних переїздах після нового нещасного випадку, що стався у населеному пункті Сокольники-Сухе.

"Ми маємо невідкладно почати радикальне посилення правил стосовно тих, хто систематично порушує їх на залізничних переїздах. Мої пропозиції будуть дуже жорсткими", – заявив він.

В аварії на переїзді 9 вересня за участі пасажирського поїзда "Інтерсіті" сполученням Люблін-Щецин та вантажівки загинула одна людина. Водій бетономішалки виїхав на переїзд, попри увімкнені сигнали, що попереджали про наближення поїзда. Внаслідок зіткнення потяг зійшов з рейок, з чотирьох серйозно постраждалих пасажирів одна людина померла.

У п’ятницю 4 вересня під Гданськом пасажирський потяг з майже 300 пасажирами врізався у фуру на регульованому переїзді – водій виїхав на нього у момент закриття шлагбаумів і опинився заблокований між ними.