33 однопартійці Мерца звернулися до нього з останнім попередженням через втрату виборців

У місті Гросбеерен поблизу Берліна, яке вважається оплотом керівного Християнсько-демократичного союзу в землі Бранденбург, місцева організація ХДС написала відкритий лист до канцлера та лідера партії Фрідріха Мерца.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Лист підписали 33 члени партії, імена яких наведено в листі. Серед них – мер Мартін Воннебергер.

"Нам не потрібно, щоб керівництво ХДС пояснювало рядовим членам партії, чому їхня політика насправді є правильною. Нам потрібне керівництво ХДС, яке готове запитати себе, чому дедалі менше людей вважають цю політику правильною", – заявив Адріан Гепп, голова ХДС у Гросбеерені.

"Пане Мерц, саме зараз настав час проявити лідерство!" – закликав він.

Місцеві християнські демократи не вважають перемогу "Альтернативи для Німеччини" та поразку ХДС на виборах у землі Саксонія-Ангальт простою "випадковістю". "Ми втрачаємо виборців не тому, що ці люди раптово радикалізувалися. Ми втрачаємо значну частину з них тому, що вони втратили віру в ХДС і в здатність традиційної політики реально вирішувати їхні проблеми", – написали вони у відкритому листі.

33 члени ХДС нарікають на відсутність обіцяних реформ.

"Ми вели передвиборчу кампанію, обіцяючи повернути Німеччину на шлях економічного зростання, полегшити тягар для громадян і підприємств, зробити енергію доступнішою, ефективніше регулювати міграцію, скоротити бюрократію та забезпечити, щоб важка праця знову винагороджувалася", – написали вони.

Вони разом з тим не вимагають відставки Мерца. "Ми ще не дійшли до цього. Ми хочемо ще раз простягнути руку допомоги", – заявив Гепп.

Нагадаємо, "Альтернатива для Німеччини" здобула історичну перемогу на недільних виборах у Саксонії-Ангальт зі значним відривом, хоч і не набрала абсолютної більшості.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав результат виборів у Саксонії-Ангальт найважчою поразкою для своєї партії ХДС за десятиліття та пообіцяв продовжувати курс реформ.

Співголова "АдН" Аліс Вайдель розраховує, що після тріумфу у Саксонії-Ангальт підтримка її партії продовжить зростати на загальнонаціональному рівні і сягне 40%.

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