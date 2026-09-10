33 однопартийца Мерца обратились к нему с последним предупреждением из-за потери избирателей

В городе Гросбеерен недалеко от Берлина, который считается оплотом правящего Христианско-демократического союза в земле Бранденбург, местная организация ХДС написала открытое письмо канцлеру и лидеру партии Фридриху Мерцу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Письмо подписали 33 члена партии, имена которых указаны в письме. Среди них – мэр Мартин Воннебергер.

"Нам не нужно, чтобы руководство ХДС объясняло рядовым членам партии, почему их политика на самом деле верна. Нам нужно руководство ХДС, которое готово спросить себя, почему всё меньше людей считают эту политику правильной", – заявил Адриан Гепп, председатель ХДС в Гросбеерене.

"Господин Мерц, именно сейчас настало время проявить лидерство!" – призвал он.

Местные христианские демократы не считают победу "Альтернативы для Германии" и поражение ХДС на выборах в земле Саксония-Анхальт простой случайностью. "Мы теряем избирателей не потому, что эти люди внезапно радикализировались. Мы теряем значительную часть из них потому, что они утратили веру в ХДС и в способность традиционной политики реально решать их проблемы", – написали они в открытом письме.

33 члена ХДС сетуют на отсутствие обещанных реформ.

"Мы вели предвыборную кампанию, обещая вернуть Германию на путь экономического роста, облегчить бремя для граждан и предприятий, сделать энергию более доступной, эффективнее регулировать миграцию, сократить бюрократию и обеспечить, чтобы тяжелый труд вновь вознаграждался", – написали они.

При этом они не требуют отставки Мерца. "Мы ещё не дошли до этого. Мы хотим ещё раз протянуть руку помощи", – заявил Гепп.

Напомним, "Альтернатива для Германии" одержала историческую победу на воскресных выборах в Саксонии-Анхальт со значительным отрывом, хотя и не набрала абсолютного большинства.

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал результат выборов в Саксонии-Анхальт самым тяжелым поражением для своей партии ХДС за десятилетие и пообещал продолжать курс реформ.

Сопредседатель "АдГ" Алис Вайдель рассчитывает, что после триумфа в Саксонии-Анхальт поддержка ее партии продолжит расти на общенациональном уровне и достигнет 40%.

Подробнее в статье: Ультраправые идут к власти. Почему сенсационная победа "АдГ" наносит удар по правительству всей Германии.