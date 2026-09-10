Туск: польские и украинские службы предотвратили угрозу на пограничном переходе

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на четверг, 10 сентября, польские и украинские службы безопасности совместно предотвратили непосредственную угрозу на одном из пограничных переходов между странами.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Словакии, цитирует RMF24, пишет "Европейская правда".

Комментируя российские удары по международным пунктам пропуска с Украиной, Туск отметил, что в ночь на 10 сентября благодаря сотрудничеству польских и украинских служб безопасности "удалось предотвратить непосредственную угрозу одному из пограничных переходов".

"Все закончилось хорошо, но мы должны быть готовы к различным провокациям такого рода, (...) включая внутренний саботаж", – добавил он.

В этом контексте польский премьер заявил, что его страна ожидает, что её пункты пропуска также могут стать мишенями РФ.

В связи с российской атакой в ночь на 6 сентября приостановил работу контрольно-пропускной пункт "Орловка" на границе с Румынией.

Как сообщалось, в ночь на 9 сентября российские беспилотники вновь атаковали пограничную инфраструктуру на границе с Молдовой, под ударом оказался КПП "Старокозаче-Тудора" – один из двух ключевых КПП на одесском участке границы между Украиной и Молдовой, рядом с КПП "Паланка".

10 сентября в Молдове опровергли утверждение российской стороны о том, что пункт пропуска "Тудора-Старокозаче" на границе с Украиной якобы используется для военной логистики, поэтому Россия нанесла по нему удар.