Данія виділяє 45 млн крон на допомогу українським ветеранам

Данський уряд виділяє 45 млн крон (понад 6 млн євро) на програми з підтримки українських ветеранів протягом двох років.

Про це повідомив глава МЗС Данії Ларс Льокке Расмуссен в мережі X, пише "Європейська правда".

Кошти надходять з фонду допомоги розвитку і передаватимуться організаціям з надання надзвичайної допомоги – Червоному Хресту та "Місії Схід", які координують низку заходів щодо підтримки ветеранів в Україні.

45 мільйонів крон будуть розподілені протягом двох років. Ці кошти спрямують, зокрема, на підтримку реінтеграції ветеранів у українське громадянське суспільство шляхом надання допомоги у сфері фізичного та психічного здоров’я та реабілітації.

Частина суми також буде спрямована на допомогу ветеранам у поверненні на ринок праці.

Ларс Льокке Расмуссен наголосив, що ці кошти не надаватимуться як пряма фінансова допомога окремим ветеранам.

"Це не питання того, щоб прийти й надати виплати українським ветеранам. Це питання модернізації їхнього професійного середовища та громадянського суспільства, щоб вони могли впоратися з цим завданням", – зазначив міністр.

Наприкінці серпня міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль повідомив про виділення додаткових 3 млн євро на підтримку українських ветеранів.

Також писали, що Бельгія надає 4 млн євро на цифровізацію ветеранських послуг.