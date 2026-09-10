Дания выделяет 45 млн крон на помощь украинским ветеранам

Правительство Дании выделяет 45 млн крон (более 6 млн евро) на программы поддержки украинских ветеранов в течение двух лет.

Об этом сообщил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен в сети X, пишет "Европейская правда".

Средства поступают из фонда помощи развитию и будут переданы организациям, оказывающим чрезвычайную помощь, – Красному Кресту и "Миссии Восток", которые координируют ряд мероприятий по поддержке ветеранов в Украине.

45 миллионов крон будут распределены в течение двух лет. Эти средства будут направлены, в частности, на поддержку реинтеграции ветеранов в украинское гражданское общество путем оказания помощи в сфере физического и психического здоровья и реабилитации.

Часть суммы также будет направлена на помощь ветеранам в возвращении на рынок труда.

Ларс Лёкке Расмуссен подчеркнул, что эти средства не будут предоставляться в качестве прямой финансовой помощи отдельным ветеранам.

"Речь не идет о том, чтобы просто прийти и выплатить деньги украинским ветеранам. Речь идет о модернизации их профессиональной среды и гражданского общества, чтобы они могли справиться с этой задачей", – отметил министр.

В конце августа министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сообщил о выделении дополнительных 3 млн евро на поддержку украинских ветеранов.

Также сообщалось, что Бельгия выделяет 4 млн евро на цифровизацию услуг для ветеранов.