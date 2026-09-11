В Литве сообщили о задержках с поставкой систем HIMARS от США

Командующий Вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас сообщил, что поставка в страну реактивных артиллерийских систем HIMARS от США задерживается на неопределенный срок.

Об этом он заявил в интервью LRT, пишет "Европейская правда".

Вайкшнорас отметил, что не стоит беспокоиться из-за задержек, поскольку в случае необходимости такие же системы можно временно перевезти в Литву.

"Я хотел бы также обратиться к общественности с просьбой не слишком волноваться, ведь существуют договоренности: если по разным причинам возникают задержки, то можно временно перевезти в Литву такие же системы, которые смогут восполнить определенные пробелы в потенциале", – отметил командующий Вооруженными силами Литвы.

Он добавил, что литовская сторона подготовилась к получению систем HIMARS.

"Поставка HIMARS задержалась. Сейчас я не могу сказать, насколько именно и на какой срок. Это исключительно американская сторона, по-видимому, связано с их промышленностью. Но наши экипажи уже провели и подготовку, и стрельбы, поэтому ждем их прибытия", – заявил Вайкшнорас.

Ранее планировалось, что США должны поставить системы HIMARS в Литву до конца этого года.

В конце 2022 года страны подписали контракт на сумму 495 млн долларов на приобретение восьми систем залпового огня HIMARS. В апреле этого года было подписано дополнение к контракту о приобретении второй батареи HIMARS ещё на сумму примерно 280 млн долларов США.

Контракт будет выполнять американская компания Lockheed Martin.

Сообщалось, что в этом году в Литву должна поступить первая батарея, а полной боевой готовности систем HIMARS ожидается достичь к 2027 году.

На днях шведское правительство одобрило закупку около десятка реактивных артиллерийских систем HIMARS у американской компании Lockheed Martin.

Сообщалось, что в июле Эстония начала переговоры о закупке ракет большой дальности для HIMARS.

В апреле премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что США сообщили его стране о возможных проблемах с поставками оружия на фоне конфликта на Ближнем Востоке.