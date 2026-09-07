Швеція придбає американські системи HIMARS

Шведський уряд схвалив закупівлю близько десятка реактивних артилерійських систем HIMARS в американської компанії Lockheed Martin.

Про це повідомляє Sweden Herald з посиланням на заяву міністра оборони країни Пола Йонсона, пише "Європейська правда".

У понеділок уряд дав зелене світло Шведському управлінню оборонного матеріального забезпечення (FMV) на закупівлю систем HIMARS для потреб армії вартістю 7 мільярдів шведських крон (732 млн доларів).

Угода передбачатиме постачання десяти пускових установок, виготовлених компанією Lockheed Martin, а також значної кількості боєприпасів. За словами міністра оборони, перші поставки можуть відбутися вже наступного року.

"Це зміцнює наші оборонні можливості та ускладнює можливість нападу на Швецію", – зазначив Йонсон.

Наразі шведська армія не має систем реактивної артилерії. Придбання HIMARS також означатиме, що артилерія Швеції матиме більшу дальність стрільби – від 80 до 300 кілометрів залежно від використовуваних боєприпасів.

"Це дає нам можливість вражати цілі на значно більших відстанях, ніж за допомогою старої артилерії", – пояснив Йонсон.

Писали, що в липні Естонія розпочала переговори щодо закупівлі ракет великої дальності для HIMARS.

У квітні прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що США повідомили його країні про можливі проблеми з постачанням зброї на тлі конфлікту на Близькому Сході.

Того місяця Естонія замовила у США ще три РСЗВ HIMARS, на додачу до шести, які вже прибули в країну.