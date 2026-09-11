Трамп считает, что ему не нужно одобрение Конгресса, чтобы раздать избирателям по 5000 долларов

Президент США Дональд Трамп считает своей идею раздать по 5 тысяч долларов каждому взрослому американцу в случае победы Республиканской партии на промежуточных выборах в ноябре отличным финансовым вливанием.

Об этом он заявил в интервью CBS News, передает "Европейская правда".

Трамп заявил, что, по его мнению, Конгрессу не придется одобрять эти выплаты, которые он назвал "прекрасным финансовым вливанием" – деньги, которые, по его словам, должны быть потрачены в США, а не в других странах.

"Ну, мы считаем, что нет. Думаю, они это сделают, если нам это понадобится. Но мы считаем, что нет", – сказал он, отвечая на вопрос о необходимости одобрения Конгрессом.

"Страна процветает, мы получили триллионы долларов от пошлин и других источников. Сейчас в США осуществляются инвестиции в производственные предприятия и другие проекты на сумму более 20 триллионов долларов, что намного больше, чем когда-либо прежде. И мы считаем, что это будет полезно. У нас есть только одно условие: эти деньги должны быть потрачены… люди должны тратить свои деньги в США. Мы не хотим, чтобы эти деньги тратились в других странах. Мы считаем, что это действительно хорошо, популярно и является прекрасным финансовым вливанием", – заявил Трамп.

Дональд Трамп заявил в среду, что выплатит каждому взрослому американцу "дивиденды Трампа" в размере 5 тысяч долларов, если республиканцы сохранят контроль над Конгрессом на промежуточных выборах в ноябре.

Как сообщалось, ведущие помощники президента США Дональда Трампа настаивают на том, чтобы воздержаться от эскалации войны с Ираном до промежуточных выборов в Конгресс в ноябре, чтобы предотвратить поражение Республиканской партии.