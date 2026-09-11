Португалія підтримує використання росактивів на користь України, але розуміє позицію Бельгії

Міністр закордонних справ Португалії Паулу Рангель запевнив, що Лісабон не стане на заваді використанню заморожених російських активів на фінансування України, якщо в ЄС досягнуть консенсусу з цього питання.

Про це він сказав у виступі перед парламентським комітетом, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Португалія підтримує ідею щодо використання заморожених активів РФ на підтримку України, але водночас розуміє занепокоєння Бельгії з цього приводу, пояснив міністр.

"Португалія підтримує цю ідею і ніколи не стане на заваді використанню цих 200 млрд євро", – запевнив Рангель.

Однак, за його словами, занепокоєння Бельгії та її заклик щодо фінансових гарантій на рівні ЄС були "дійсно доречними", адже будь-яка домовленість, яка змусить країну нести непропорційно велику частку юридичних або фінансових ризиків, може підірвати довіру до неї на міжнародних ринках.

Португальський міністр висловив сподівання, що ЄС вдасться знайти "дуже конструктивне рішення", водночас визнавши, що труднощі щодо забезпечення гарантій для Бельгії залишаються актуальним питанням.

Як повідомляла "Європейська правда", у Європі з’явилась нова ідея з приводу того, як все ж використати заморожені російські активи для підтримки України, знявши побоювання Бельгії, яка бачить у цьому кроці юридичні ризики для себе.

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