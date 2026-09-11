Португалия поддерживает использование росактивов в пользу Украины, но понимает позицию Бельгии

Министр иностранных дел Португалии Паулу Рангель заверил, что Лиссабон не будет препятствовать использованию замороженных российских активов для финансирования Украины, если в ЕС достигнут консенсуса по этому вопросу.

Об этом он заявил в выступлении перед парламентским комитетом, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Португалия поддерживает идею использования замороженных активов РФ в поддержку Украины, но в то же время понимает обеспокоенность Бельгии по этому поводу, пояснил министр.

"Португалия поддерживает эту идею и никогда не станет препятствовать использованию этих 200 млрд евро", – заверил Рангель.

Однако, по его словам, озабоченность Бельгии и ее призыв к предоставлению финансовых гарантий на уровне ЕС были "действительно уместными", ведь любая договоренность, которая заставит страну нести непропорционально большую долю юридических или финансовых рисков, может подорвать доверие к ней на международных рынках.

Португальский министр выразил надежду, что ЕС удастся найти "очень конструктивное решение", при этом признав, что трудности с обеспечением гарантий для Бельгии остаются актуальным вопросом.

Как сообщала "Европейская правда", в Европе появилась новая идея о том, как все жеиспользовать замороженные российские активы для поддержки Украины, развеяв опасения Бельгии, которая видит в этом шаге юридические риски для себя.

Подробнее о возобновлении дискуссии об использовании российских активов – в статье Российские деньги ставят на размораживание. Получит ли Украина активы РФ и что предлагает Брюссель.