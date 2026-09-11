Каллас: ЄС має прискорити оборонну підготовку, бо 2030 рік – уже запізно

ЄС має прискорити свою оборонну підготовку, оскільки загрози для Європи посилюються, попереджає висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на видання Le Soir та Digi24.

Глава європейської дипломатії вважає, що дата військової готовності Євросоюзу має бути переглянута, зважаючи на те, що Росія продовжує ескалацію й не припиняє гібридні атаки на країни-члени ЄС.

"Ми вивчаємо стан оборонної готовності на 2030 рік, і мені здається, що ця дата вже надто пізня", – сказала Каллас.

Кая Каллас пояснила, що саме тому вона нещодавно запропонувала створити групу експертів високого рівня, яка могла б запропонувати конкретні заходи для прискорення оборонної готовності Європи. Однак вона визнала, що ініціатива зіткнулася з сильним опором з боку деяких держав-членів, що змусило її скасувати презентацію та запуск групи.

"Держави-члени справді виступили проти цієї ідеї. Добре, давайте шукати інші рішення. Але я не відмовляюся від цієї мети: нам потрібно діяти швидше", – додала топ дипломатка ЄС.

Нагадаємо, у неділю, 6 вересня, Кая Каллас була змушена під тиском країн-членів ЄС скасувати створення нової групи високого рівня з питань оборони, до складу якої входили би колишні політичні та військові лідери.

Пізніше стало відомо, що оборонну ініціативу Каллас заблокували Франція, Італія та Німеччина.