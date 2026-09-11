Каллас: ЕС должен ускорить оборонную подготовку, 2030 год – уже поздно

ЕС должен ускорить свою оборонную подготовку, поскольку угрозы для Европы усиливаются, предупреждает высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на издания Le Soir и Digi24.

Глава европейской дипломатии считает, что срок достижения военной готовности Евросоюза должен быть пересмотрен, учитывая, что Россия продолжает эскалацию и не прекращает гибридные атаки на страны-члены ЕС.

"Мы изучаем состояние оборонной готовности к 2030 году, и мне кажется, что эта дата уже слишком поздняя", – сказала Каллас.

Кая Каллас пояснила, что именно поэтому она недавно предложила создать группу экспертов высокого уровня, которая могла бы предложить конкретные меры для ускорения оборонной готовности Европы. Однако она признала, что инициатива столкнулась с сильным сопротивлением со стороны некоторых государств-членов, что вынудило её отменить презентацию и запуск группы.

"Государства-члены действительно выступили против этой идеи. Хорошо, давайте искать другие решения. Но я не отказываюсь от этой цели: нам нужно действовать быстрее", – добавила высокопоставленная дипломатка ЕС.

Напомним, в воскресенье, 6 сентября, Кая Каллас была вынуждена под давлением стран-членов ЕС отменить создание новой группы высокого уровня по вопросам обороны, в состав которой должны были войти бывшие политические и военные лидеры.

Позже стало известно, что оборонную инициативу Каллас заблокировали Франция, Италия и Германия.