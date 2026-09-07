ЗМІ з’ясували, які три держави ЄС заблокували нову оборонну ініціативу Каллас

Франція, Італія та Німеччина в останній момент домоглися скасування ідеї глави дипломатії ЄС Каї Каллас створити нову групу високого рівня з питань оборони, до складу якої входили би колишні політичні та військові лідери.

Про це стало відомо виданню Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Лише шість днів тому Каллас заявила, що збирається об’єднати "найяскравіші уми", аби генерувати свіжі ідеї щодо майбутнього європейської оборони. Однак, за словами численних посадовців та осіб, причетних до цього процесу, від цієї ідеї довелось відмовитись після опору, який в останню мить висловили кілька країн ЄС.

"Деякі держави-члени вважали, що на цей момент це не той шлях, яким слід йти. Після обговорення з міністрами ми вирішили не продовжувати цю ініціативу", – зазначив представник ЄС.

Вважається, що за скасуванням в останній момент стоять Франція, Італія та Німеччина. Видання звернулося до урядів усіх трьох країн за коментарями, але на момент публікації відповіді не отримало.

Презентація групи мала відбутися в Брюсселі в понеділок вранці. Очікувалося, що на ній будуть присутні близько 150 осіб з інституцій ЄС, аналітичних центрів, наукових кіл та НАТО.

Імена членів групи офіс Каллас тримав у таємниці, але, за словами трьох дипломатів, передбачалося, що групу очолить колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, а до її складу увійдуть колишні міністри оборони.

Нагадаємо, Каллас очолює залаштункові зусилля проти франко-німецьких планів з реформування Європейської служби зовнішніх справ, яку вона очолює.

Нагадаємо, 1 вересня Каллас оголосила про створення групи високого рівня, що складається з колишніх політичних та військових лідерів європейських країн, а також України, які працюватимуть над питаннями обороноздатності блоку.