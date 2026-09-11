Українця, якого затримали з боєприпасами у Польщі, хочуть депортувати

Прикордонна служба Польщі вимагає помістити в центр для іноземців українця, який намагався проникнути на територію Міжнародної виставки оборонної промисловості в Кельце з магазином, зарядженим бойовими патронами.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Затриманому 44-річному чоловікові висунули звинувачення в незаконному зберіганні боєприпасів. Наразі йому заборонили покидати територію Польщі, а з часом планують депортувати.

Командувач прикордонної служби ухвалив адміністративне рішення про вислання чоловіка через те, що він становить загрозу для державної безпеки. Втім, прокуратура вирішила не змінювати запобіжні заходи, тож українець не може виїжджати з Польщі, а його паспорт досі утримується.

Слідчі ще не з’ясували, чому чоловік хотів проникнути з боєприпасами на територію ярмарку безпосередньо перед офіційним відкриттям заходу за участю представників уряду. Тож поки що він очікуватиме на депортацію в закритому центрі для іноземців.

Охорона виставки в Кельце затримала українця, який намагався потрапити в будівлю з магазином з бойовими патронами, 8 вересня. Затриманий в’їхав до Польщі на день раніше. Він був водієм двох українських бізнесменів, чия компанія брала участь у виставці.

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