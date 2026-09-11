Украинца, задержанного с боеприпасами в Польше, хотят депортировать

Пограничная служба Польши требует поместить в центр для иностранцев украинца, который пытался проникнуть на территорию Международной выставки оборонной промышленности в Кельце с магазином, заряженным боевыми патронами.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Задержанному 44-летнему мужчине предъявили обвинение в незаконном хранении боеприпасов. На данный момент ему запретили покидать территорию Польши, а впоследствии планируют депортировать.

Командующий пограничной службой принял административное решение об изгнании мужчины в связи с тем, что он представляет угрозу для государственной безопасности. Впрочем, прокуратура решила не менять меры пресечения, поэтому украинец не может выезжать из Польши, а его паспорт до сих пор удерживается.

Следователи еще не выяснили, почему мужчина хотел проникнуть с боеприпасами на территорию ярмарки непосредственно перед официальным открытием мероприятия с участием представителей правительства. Поэтому пока он будет ожидать депортации в закрытом центре для иностранцев.

Охрана выставки в Кельце задержала украинца, который пытался проникнуть в здание с магазином боевых патронов, 8 сентября. Задержанный въехал в Польшу днём ранее. Он был водителем двух украинских бизнесменов, чья компания участвовала в выставке.

Напомним, скандальный польский политик Гжегож Браун похвастался, как разрушает молотом памятник УПА – польская прокуратура возбудила дело.