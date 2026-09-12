Выборы в Швеции: опросы показывают лидерство оппозиции с небольшим преимуществом

По данным последних опросов в Швеции перед выборами, блок оппозиционных партий с незначительным отрывом опережает блок правящей коалиции.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Данные опросов Ipsos, Demoskop и Indikator, опубликованные в последние дни перед парламентскими выборами 13 сентября, свидетельствуют о совокупной поддержке социал-демократов Магдалены Андерссон и потенциальных союзников в коалиции на уровне от 49,3% до 50, 8%, что могло бы обеспечить от 175 до 180 мест в Риксдаге из 349.

Поддержка правящего блока "партий Tidö", включая правых популистов "Шведских демократов", составляет от 47,6 до 49%.

Еще в начале отрыв был больше, и казалось, что Магдалена Андерссон является основной претенденткой на пост премьера после четырех лет в оппозиции, а Либералы из правительственной коалиции могут не преодолеть проходной барьер.

Один из августовских опросов еще показывал лидерство оппозиции с отрывом в 10 процентных пунктов.

Партии, входящие в нынешнее правительство, готовы в случае победы пригласить в правительство "Шведских демократов" (которые до сих пор лишь обеспечивали правительству поддержку своими голосами), что стало бы первым прецедентом такого представительства для партии, которая в прошлом для большинства была "нерукопожатной" из-за своей противоречивой репутации.

Подробнее на эту тему – в статье Выборы у друзей Украины: возможна ли смена власти в Швеции и как это повлияет на поддержку ВСУ.

Как сообщалось, Умеренная партия Швеции, в которую входит действующий премьер Ульф Кристерссон, предлагает ввести проверки на благонадежность для будущих министров перед предоставлением доступа к секретной информации.