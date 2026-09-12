Естонія невдовзі отримає частину замовлених ракет до HIMARS – поки меншої дальності

Естонія найближчим часом очікує прибуття замовлених ракет до американських РСЗВ HIMARS, але поки без найбільш далекобійних.

Як повідомляє ERR, пише "Європейська правда", про це повідомив очільник Міноборони Ханно Певкур.

Естонія замовила у виробника Lockheed Martin ракети до HIMARS з дальністю 70 км і 300 км, поставка перших очікується ближчим часом, можливо вже у вересні.

"Важко сказати, коли саме це відбудеться, але сподіваємось, що вже у близькому майбутньому вони будуть в Естонії", – повідомив Певкур.

Водночас він уточнив, що замовлені ракети ATACMS з дальністю 300 км поки не очікуються – через рішення американської адміністрації призупинити їхній продаж союзникам у зв’язку з триваючою війною з Іраном.

Навесні американська сторона попередила Таллінн про можливі затримки поставок замовленої зброї через війну з Іраном, передусім йшлося про ракети для HIMARS.

Командувач Збройних сил Литви 11 вересня повідомив, що постачання до країни реактивних артилерійських систем HIMARS від США затримується на невідомий термін.