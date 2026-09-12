Эстония вскоре получит часть заказанных ракет для HIMARS – пока меньшей дальности

Эстония в ближайшее время ожидает поступления заказанных ракет для американских РСЗО HIMARS, но пока без самых дальнобойных.

Как сообщает ERR, пишет "Европейская правда", об этом сообщил глава Минобороны Ханно Певкур.

Эстония заказала у производителя Lockheed Martin ракеты для HIMARS с дальностью 70 км и 300 км, поставка первых ожидается в ближайшее время, возможно, уже в сентябре.

"Трудно сказать, когда именно это произойдет, но надеемся, что уже в ближайшем будущем они будут в Эстонии", – сообщил Певкур.

В то же время он уточнил, что заказанные ракеты ATACMS с дальностью 300 км пока не ожидаются – из-за решения американской администрации приостановить их продажу союзникам в связи с продолжающейся войной с Ираном.

Весной американская сторона предупредила Таллинн о возможных задержках поставок заказанного оружия из-за войны с Ираном; речь шла, прежде всего, о ракетах для HIMARS.

Командующий Вооружёнными силами Литвы 11 сентября сообщил, что поставки в страну реактивных артиллерийских систем HIMARS из США задерживаются на неопределённый срок.