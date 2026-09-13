Прем'єр Канади зустрінеться з новим британським лідером у Ліверпулі

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні вперше зустрінеться з новим лідером Великої Британії Енді Бернемом у Ліверпулі.

Про це йдеться у відповідній заяві, передає "Європейська правда".

Карні планує зустрітися з Бернемом у рамках поїздки до Страсбурга та Ліверпуля, яка відбудеться з 15 по 17 вересня.

Очікується, що лідери обговорять питання оборони та безпеки, енергетики, штучного інтелекту та критично важливих мінералів.

А в Страсбурзі прем’єр-міністр Канади виступить перед Європейським парламентом.

Зазначимо, ЗМІ писали, що посадовці Європейського Союзу вбачають потенціал для налагодження тісніших відносин із Канадою, ніж із Великою Британією, оскільки Оттава не обтяжена тим "багажем" Brexit, який несе Лондон.

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