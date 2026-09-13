Премьер-министр Канады встретится с новым лидером страны в Ливерпуле
Премьер-министр Канады Марк Карни впервые встретится с новым лидером Великобритании Энди Бернемом в Ливерпуле.
Об этом говорится в соответствующем заявлении, передает "Европейская правда".
Карни планирует встретиться с Бернемом в рамках поездки в Страсбург и Ливерпуль, которая состоится с 15 по 17 сентября.
Ожидается, что лидеры обсудят вопросы обороны и безопасности, энергетики, искусственного интеллекта и критически важных минералов.
А в Страсбурге премьер-министр Канады выступит перед Европейским парламентом.
Отметим, что СМИ писали, что чиновники Европейского Союза видят потенциал для налаживания более тесных отношений с Канадой, чем с Великобританией, поскольку Оттава не обременена тем "багажом" Brexit, который несет Лондон.
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