Премьер-министр Канады встретится с новым лидером страны в Ливерпуле

Премьер-министр Канады Марк Карни впервые встретится с новым лидером Великобритании Энди Бернемом в Ливерпуле.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, передает "Европейская правда".

Карни планирует встретиться с Бернемом в рамках поездки в Страсбург и Ливерпуль, которая состоится с 15 по 17 сентября.

Ожидается, что лидеры обсудят вопросы обороны и безопасности, энергетики, искусственного интеллекта и критически важных минералов.

А в Страсбурге премьер-министр Канады выступит перед Европейским парламентом.

Отметим, что СМИ писали, что чиновники Европейского Союза видят потенциал для налаживания более тесных отношений с Канадой, чем с Великобританией, поскольку Оттава не обременена тем "багажом" Brexit, который несет Лондон.

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