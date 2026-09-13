Укр Рус Eng

Премьер-министр Канады встретится с новым лидером страны в Ливерпуле

Новости — Воскресенье, 13 сентября 2026, 09:35 — Уляна Кричковская-Богданова

Премьер-министр Канады Марк Карни впервые встретится с новым лидером Великобритании Энди Бернемом в Ливерпуле.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, передает "Европейская правда".

Карни планирует встретиться с Бернемом в рамках поездки в Страсбург и Ливерпуль, которая состоится с 15 по 17 сентября.

Ожидается, что лидеры обсудят вопросы обороны и безопасности, энергетики, искусственного интеллекта и критически важных минералов.

А в Страсбурге премьер-министр Канады выступит перед Европейским парламентом.

Отметим, что СМИ писали, что чиновники Европейского Союза видят потенциал для налаживания более тесных отношений с Канадой, чем с Великобританией, поскольку Оттава не обременена тем "багажом" Brexit, который несет Лондон.

Читайте также материал "ЕвроПравды": Битва за экспорт и суверенитет: почему Канада вступила в торговую войну с Трампом и что на кону.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Канада Великобритания
Реклама: