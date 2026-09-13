У Північній Ірландії відреагували на заяву Трампа про об’єднання Ірландії

У Північній Ірландії різко відреагували на заяву президента США Дональда Трампа про те, що він "дуже хотів би" побачити об’єднання Ірландії.

Про це пише ABC News, передає "Європейська правда".

Напередодні президент США Дональд Трамп у Дубліні заявив, що "дуже хотів би" побачити об’єднання Ірландії з Північною Ірландією, яка залишається під британським управлінням.

Лідер Демократичної юніоністської партії (ДЮП) Північної Ірландії Гевін Робінсон заявив у відповідь на це, що Трамп "краще за інших знає, що вибори мають значення".

"Конституційне майбутнє Північної Ірландії визначатиме народ Північної Ірландії, а не коментарі з Лондона, Дубліна чи Вашингтона. Північна Ірландія є частиною Сполученого Королівства, оскільки це є незмінною демократичною волею її народу", – наголосив він.

Лідер Юніоністської партії Ольстера Джон Берроуз поділяє подібну думку.

"Північна Ірландія – не пішак у конфлікті Трампа з Великою Британією. Наше конституційне майбутнє не залежить ні від нього, ні від будь-якого іншого іноземного високопосадовця", – акцентував він.

У прем'єра Британії стримано відреагували на коментарі Трампа. А лідер популістської партії Reform Uk Найджел Фарадж заявив, що не поділяє поглядів Трампа щодо возз’єднання Ірландії.