У Туреччині затримали десятки людей під час рейдів проти ЛГБТК+ організацій

У Туреччині затримали понад 20 людей, а також провели обшуки в офісах шести ЛГБТК+ організацій у рамках серії рейдів, що стали наслідком звинувачень у проституції та поширенні непристойних матеріалів.

Про це повідомили представники прокуратури, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Головна прокуратура Стамбула повідомила, що протягом вихідних у 12 провінціях було проведено операції проти 38 підозрюваних, в ході яких влада вилучила наркотики, цифрове обладнання, контрабандний алкоголь та вогнепальну зброю.

За даними прокуратури, затримали 26 людей. Прокуратура заявила, що докази вказують на те, що на дітей та неповнолітніх підлітків чинився неналежний вплив з питань, пов’язаних із сексуальною орієнтацією та гендерною ідентичністю.

Водночас ЛГБТК+ асоціація "Kaos GL", яка базується в Анкарі, заявила, що було затримано щонайменше 50 активістів.

Зазначається, що урядова кампанія під назвою "Моя сім’я в безпеці" відбувається на тлі просування президентом Реджепом Ердоганом "Десятиліття сім’ї та населення" – ініціативи, спрямованої на боротьбу зі зниженням народжуваності та старінням населення.

Нагадаємо, у турецькій провінції Айдин прокуратура розпочала розслідування після публікації в соцмережах місцевої газети з написом "Ердоган помер".

Раніше у Туреччині заарештували стендап-коміка за жарти про Ердогана та іслам.