В Турции задержали десятки человек в ходе рейдов против ЛГБТК+-организаций

В Турции задержали более 20 человек, а также провели обыски в офисах шести ЛГБТК+-организаций в рамках серии рейдов, связанных с обвинениями в проституции и распространении непристойных материалов.

Об этом сообщили представители прокуратуры, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Главная прокуратура Стамбула сообщила, что в течение выходных в 12 провинциях были проведены операции против 38 подозреваемых, в ходе которых власти изъяли наркотики, цифровое оборудование, контрабандный алкоголь и огнестрельное оружие.

По данным прокуратуры, задержаны 26 человек. Прокуратура заявила, что доказательства указывают на то, что на детей и несовершеннолетних подростков оказывалось ненадлежащее влияние по вопросам, связанным с сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью.

В то же время ЛГБТК+-ассоциация "Kaos GL", базирующаяся в Анкаре, заявила, что было задержано не менее 50 активистов.

Отмечается, что правительственная кампания под названием "Моя семья в безопасности" проходит на фоне продвижения президентом Реджепом Эрдоганом "Десятилетия семьи и населения" – инициативы, направленной на борьбу со снижением рождаемости и старением населения.

Напомним, в турецкой провинции Айдын прокуратура начала расследование после публикации в соцсетях местной газеты с надписью "Эрдоган умер".

Ранее в Турции арестовали стендап-комика за шутки об Эрдогане и исламе.