Туск созывает в воскресенье специальное совещание в связи с ударами России у границы

В воскресенье в 17:00 должно начаться специальное совещание в Правительственном центре безопасности Польши, созванное премьер-министром.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.

Речь идет о ночных российских атаках вблизи польской границы.

В совещании, инициированном Дональдом Туском, о котором первой сообщила телестанция TVN24, примут участие министры и лица, ответственные за работу спецслужб. О запланированном совещании позже подтвердил пресс-секретарь правительства Адам Шлапка.

Стоит отметить, что пресс-секретарь Оперативного командования видов вооруженных сил Польши Яцек Горишевский заявил, что в ночь на 13 сентября, когда Россия атаковала украинские регионы, для его страны"угроза была реальной".

Пресс-секретарь Надбужанского отдела пограничной службы Польши Дариуш Синецкий заявил, что в ночь на 13 сентября беспилотник попал в грузовик недалеко от пограничного перехода "Ягодин-Дорогуск".

Еще ранее пресс-секретарь Госпограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что попаданий непосредственно в пункт пропуска "Ягодин" на границе с Польшей не было.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что нарушения воздушного пространства страны не произошло.

А "Укрзализныця" сообщила о том, что Россия нанесла удар по локомотиву пассажирского поезда недалеко от границы с Польшей.