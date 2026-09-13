В Дрездене тысячи людей вышли на демонстрацию против ультраправых

Тысячи людей также вышли на улицы Дрездена, чтобы выразить протест против ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

На митинге, организованном движением "Время действовать", площадь Театерплац быстро заполнилась. Организатор Матиас Лют оценил количество участников в несколько тысяч. Толпа смешалась с посетителями, пришедшими на день открытых дверей в Семперопере.

"Важно уже сейчас предложить людям альтернативу", – сказал он.

"Мы просто боимся, что люди, которые и так находятся в неравноправном положении, окажутся в ещё худшем положении, что они не смогут вести достойную жизнь в Саксонии-Анхальт, а затем, возможно, и во всей Германии или даже в Европе", – отметил он, имея в виду мигрантов.

Если к власти придет "АдН", по его словам, на государство больше нельзя будет полагаться.

В Киле объединение профсоюзов, экологических организаций и других групп организовало в воскресенье демонстрацию под лозунгом "Никогда больше – это сейчас!" Они хотели выразить "солидарность со всеми пострадавшими в Саксонии-Анхальт" и послать четкий сигнал против партии "АдН".

В течение выходных в различных немецких городах проходили протесты против правого экстремизма и партии "АдН". Особенно масштабные демонстрации прошли в Дюссельдорфе (20 000 человек), Гамбурге (25 000 человек), Берлине (по оценкам полиции – 18 000 участников, по данным организаторов – 32 000) и Мюнхене (20 000 участников). Несколько тысяч человек также вышли на демонстрации в Магдебурге, Лейпциге, Майнце и Саарбрюкене.

Напомним, "Альтернатива для Германии" одержала историческую победу на выборах в Саксонии-Ангальт, которые прошли 6 сентября, со значительным отрывом, хотя и не набрала абсолютного большинства.

После этого в Берлине собралось несколько тысяч человек, чтобы выразить протест против этой победы.

Подробнее о выборах в Саксонии-Анхальт читайте в статье: Ультраправые идут к власти. Почему сенсационная победа "АдН" наносит удар по правительству всей Германии