Сибига: ЕС должен вводить санкции после каждого массированного удара РФ, а не ждать пакетов

Украина передала партнерам информацию об использовании Россией продукции из западных стран для производства ракет и дронов и призывает вводить санкции после каждого массированного удара.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместном с главой МИД Польши Радославом Сикорским брифинге в Киеве, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

Он подчеркнул необходимость не ждать длительное время принятия крупных санкционных пакетов.

"Мы еще раз обсудили подход, при котором не стоит ждать крупных санкционных пакетов, а после каждого массированного удара по Украине принимать соответствующие санкционные пакеты в отношении агрессора – в отношении России – в том числе "антибаллистический пакет", – сказал он.

Сибига добавил, что партнеры Украины должны лишить Россию возможности производить баллистическое оружие и дроны, а также ограничить доступ к военным технологиям. По мнению главы МИД Украины, здесь еще есть большой потенциал.

"Россия, к сожалению, научилась обходить санкции. К сожалению, Россия по-прежнему использует компоненты, произведенные в западных странах и в странах Европы, при производстве как баллистических ракет, так и дронов. И эту информацию мы предоставили нашим европейским партнерам", – сообщил дипломат.

Вместе с тем послы стран ЕС в пятницу снова не смогли согласовать продление персональных санкций за агрессию России из-за требований двух столиц относительно изменений в списках лиц, подпадающих под персональные санкции.

В прошлый раз действие персональных санкций было продлено 14 марта. Словакия и тогда до последнего добивалась исключения из списка российских олигархов Михаила Фридмана и Алишера Усманова.