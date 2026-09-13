Туск предупредил о возможности более серьёзных атак РФ уже на территории Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ближайшие недели и месяцы станут периодом очень активных действий со стороны России и нельзя исключать более серьёзных атак на польской территории.

Об этом он заявил во время совещания в Правительственном центре безопасности, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

В 17:00 в штаб-квартире Правительственного центра безопасности началось совещание премьер-министра Дональда Туска с министрами МВД и обороны, а также с командованием отдельных служб. Это следствие атак Российской Федерации в непосредственной близости от Польши, которые произошли в воскресенье ночью и утром.

Туск отметил, что "эскалация действий России становится фактом, а её проявления всё ближе подступают к нашей границе".

"Попытка парализовать пограничные переходы – это не первый случай такого рода", – сказал премьер-министр.

"Мы должны осознавать, что с сегодняшнего дня мы будем действовать в значительно усиленном режиме. Ведь мы знаем, а также можем ожидать, что ближайшие недели и месяцы станут периодом очень интенсивных действий со стороны России. К сожалению, мы не можем исключить, что эскалация охватит также и нашу территорию", – отметил Туск.

Он выразил надежду, что худший сценарий не сбудется. "К сожалению, события, произошедшие до сих пор, подтверждают информацию, которую мы получаем уже много месяцев, что и эти худшие варианты возможны", – добавил он.

Туск подчеркнул, что не хочет никоим образом поддаваться напряжённой атмосфере, однако не вызывает сомнения, что "мы должны быть готовы к совместной реакции, если возникнет такая необходимость".

"Атаки этой ночью свидетельствуют о том, что россияне готовы применять более опасную, чем раньше, технику. Я имею в виду реактивные дроны. Их дальность и точность вызывают беспокойство. Конечно, Украина, которая очень хорошо подготовлена к защите от дронов, также не в состоянии на сто процентов эффективно им противодействовать, мягко говоря", – отметил премьер-министр.

Согласно информации, предоставленной заместителем министра обороны Цезарием Томчиком, во время воскресного дронного нападения России на западную часть Украины было зафиксировано 13 ударов.

"Поэтому мы должны осознавать, что Россия обладает такими возможностями. Поэтому я также буду ожидать информации о том, насколько мы готовы к возможному применению дронов и связанным с этим попыткам дезорганизации нашей работы – будь то железная дорога или предприятия. Я не исключаю, что подобные ситуации могут произойти и у нас", – сказал премьер-министр.

Стоит отметить, что в тот же день пресс-секретарь Оперативного командования видов вооруженных сил Польши Яцек Горишевский заявил, что в ночь на 13 сентября, когда Россия атаковала украинские регионы, для его страны "угроза была реальной".

Еще ранее пресс-секретарь Госпогранислужбы Украины Андрей Демченко заявил, что попаданий непосредственно в пункт пропуска "Ягодин" на границе с Польшей не было.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что нарушения воздушного пространства страны не произошло.

А в компании "Укрзалізниця" сообщили о том, что Россия нанесла удар по локомотиву пассажирского поезда недалеко от границы с Польшей. А затем уточнили, что целью мог быть дипломатический поезд.