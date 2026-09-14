У Литві пропонують поступову відмову від викладання в школах російською мовою

У Литві низка політиків пропонує поступовий відхід від викладання російською мовою в школах, де навчаються представники російськомовної меншини країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Пропозиція передбачає, що до 2030 року всі предмети мають викладатись литовською мовою, за винятком рідної мови учнів.

Згідно з пропозицією, висунутою опозиційною консервативною партією "Союз Вітчизни" (TS-LKD), з 2028 року в російськомовних школах предмети суспільного профілю, зокрема історія, географія та громадянська освіта, викладатимуться виключно литовською мовою. Ще за два роки всі предмети, крім рідної мови, викладатимуться литовською мовою.

Цю пропозицію обґрунтовують значно гіршими результатами учнів, які навчаються мовами національних меншин, на державному випускному іспиті з литовської мови.

Учні, які не складають державний іспит з литовської мови, стикаються з перешкодами у вступі до вищих навчальних закладів.

"Ми дбаємо про дитину та її майбутнє в Литві, щоб вона могла успішно рухатися вперед у житті та реалізувати себе, незалежно від того, чи належить вона до національної меншини", – сказав голова литовських консерваторів Лаурінас Кащюнас.

У середній школі імені Константіна Парчевського, що у Вільнюському районі, навчання ведеться як польською, так і російською мовами. 65 учнів, серед яких 10 українців, навчаються російською мовою.

Директорка Рената Красовська зазначила, що російськомовні учні відвідують лише уроки рідної мови російською, тоді як інші предмети вивчають разом із польськомовними учнями.

У гімназії "Айтварас" у Клайпеді змішані класи навчаються російською та литовською мовами. З початку цього навчального року предмети "Життєві навички", "Етика" та "Фізичне виховання" викладаються литовською мовою. Історія та географія також викладаються литовською мовою, як того вимагає закон про освіту.

Нагадаємо, у серпні прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс запропонував Міністерству освіти, науки та спорту переглянути затверджені у 2022 році загальноосвітні програми та виключити з них твори Михайла Ломоносова, який прославляв імперські війни Росії.

Перед тим латвійський Сейм ухвалив поправки, які передбачають запровадження заборони на імпорт до Латвії окремих товарів, вироблених у Росії та Білорусі. Зокрема, це стосується книг та періодичних видань.