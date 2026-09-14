В Литве ряд политиков предлагают постепенно отказаться от преподавания на русском языке в школах, где обучаются представители русскоязычного меньшинства страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Предложение предусматривает, что к 2030 году все предметы должны преподаваться на литовском языке, за исключением родного языка учащихся.

Согласно предложению, выдвинутому оппозиционной консервативной партией "Союз Отечества" (TS-LKD), с 2028 года в русскоязычных школах предметы общественного профиля, в частности история, география и гражданское образование, будут преподаваться исключительно на литовском языке. Еще через два года все предметы, кроме родного языка, будут преподаваться на литовском языке.

Это предложение обосновывается значительно худшими результатами учащихся, обучающихся на языках национальных меньшинств, на государственном выпускном экзамене по литовскому языку.

Учащиеся, не сдавшие государственный экзамен по литовскому языку, сталкиваются с препятствиями при поступлении в высшие учебные заведения.

"Мы заботимся о ребенке и его будущем в Литве, чтобы он мог успешно двигаться вперед по жизни и реализовать себя, независимо от того, принадлежит ли он к национальному меньшинству", – сказал председатель литовских консерваторов Лауринас Кащунас.

В средней школе имени Константина Парчевского, расположенной в Вильнюсском районе, обучение ведётся как на польском, так и на русском языках. 65 учеников, среди которых 10 украинцев, обучаются на русском языке.

Директор Рената Красовская отметила, что русскоязычные ученики посещают только уроки родного языка на русском, тогда как остальные предметы изучают вместе с польскоязычными учениками.

В гимназии "Айтварас" в Клайпеде смешанные классы обучаются на русском и литовском языках. С начала этого учебного года предметы "Жизненные навыки", "Этика" и "Физическое воспитание" преподаются на литовском языке. История и география также преподаются на литовском языке, как того требует закон об образовании.

Напомним, в августе премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс предложил Министерству образования, науки и спорта пересмотреть утвержденные в 2022 году общеобразовательные программы и исключить из них произведения Михаила Ломоносова, прославлявшего имперские войны России.

Ранее латвийский Сейм принял поправки, предусматривающие введение запрета на импорт в Латвию отдельных товаров, произведенных в России и Беларуси. В частности, это касается книг и периодических изданий.