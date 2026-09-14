Польша хочет ускорить движение транспорта на границе с Украиной

В Польше планируют ускорить движение на границе с Украиной, чтобы не допускать скопления транспорта, которое может стать мишенью для российских атак.

Об этом сообщает Polskie Radio, передает "Европейская правда".

После совещания в Правительственном центре безопасности премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что важно продумать, как организовать движение на границе так, чтобы там не образовывались опасные пробки.

"Будет ещё беседа в министерстве финансов. Сотрудничество между таможенниками, полицией, пограничниками и военными должно наладить движение, чтобы не образовывались пробки, ведь это становится опасно. Важно не допускать скопления грузовиков с топливом у наших пограничных переходов. Не должен этого объяснять, но это наше слабое место", – сказал Туск.

Напомним, 13 сентября Россия нанесла удар по локомотиву пассажирского поезда недалеко от границы с Польшей. В компании "Укрзалізниця" предположили, что целью дрона РФ мог быть поезд с дипломатами и политиками. Пресс-секретарь Надбужанского отдела пограничной службы Польши Дариуш Синецкий заявил, что беспилотник попал в грузовик недалеко от пограничного перехода "Ягодин – Дорогуск".