В МВД Польши дали советы жителям приграничья в связи с ростом угрозы от РФ

Заместитель министра внутренних дел Польши озвучил рекомендации для жителей приграничных районов на случай реальной угрозы с воздуха – на фоне событий последних дней, когда РФ сосредоточила удары на западных областях Украины и впервые нанесла удар в непосредственной близости от КПП на границе с Польшей.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Заместитель главы МВД Польши Чеслав Мрочек констатировал, что Россия усиливает давление на Украину и сейчас пытается серьезно нарушить логистику по всей территории страны, что отражается в активизации ударов по железной дороге и КПП на границе.

"Это попытки изолировать Украину, перерезая логистические пути, дороги, срывая поставки как оружия, так и товаров", – сказал Чеслав Мрочек.

Он отметил, что активизация российских ударов по западным областям Украины усиливает угрозу для Польши. "Если удары наносятся в двух километрах от польской границы, это значительно увеличивает риски и для нас", – сказал Мрочек.

"Мы укрепляем мониторинговые возможности польских вооруженных сил и способность бороться с этими воздушными целями", – отметил заместитель министра.

Мрочека спросили, как полякам в приграничной зоне следует действовать в случае реальной воздушной тревоги – особенно там, где нет укрытий. Он посоветовал обратиться к специальному приложению с рекомендациями, отметив, что советы зависят от типа здания и от того, идет ли речь о частном секторе или о многоквартирных домах.

"Если это частные дома – приоритетным местом для укрытия является гараж или подвал. Подходящие помещения есть и в многоквартирных домах", – сказал Мрочек, добавив, что вариантом является также комната "за двумя стенами".

"Перед нами стоит большая задача по строительству укрытий", – добавил он.

Напомним, 13 сентября под ударами РФ оказалась АЗС возле КПП "Ягодин – Дорогуск", также был поражён локомотив украинского поезда, стоявшего в 2 км от границы. Незадолго до ударов по тому же маршруту границу пересекал поезд с иностранными гостями.

Премьер-министр Польши Дональд Туск после событий созвал экстренное совещание. Он заявил, что ближайшие недели и месяцы станут периодом очень активных действий со стороны России и нельзя исключать более серьезных атак на польской территории.