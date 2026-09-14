Во Франции подготовили новый проект о запрете соцсетей для детей

Французское правительство подготовило переработанный законопроект о запрете использования социальных сетей детьми после того, как предыдущий закон был признан неконституционным.

Как сообщает "Европейская правда", об этом у себя в X написал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Президент напомнил, что после решения Конституционного совета, который заблокировал запрет на пользование социальными сетями детьми в возрасте до 15 лет, он поручил правительству найти решение, которое "соответствовало бы замечаниям Совета и европейскому законодательству".

"Это уже сделано. После тщательной технической работы правительство сегодня, через месяц после решения Совета, направляет в (Европейскую) Комиссию новый документ", – отметил он.

По словам Макрона, подобная защита "должна стать нормой для всех европейских детей".

"Благодаря решимости председателя Европейской комиссии, парламентариев и поддержке многих европейских государств, разделяющих нашу позицию, я рад, что защита несовершеннолетних в интернете отныне является приоритетом нашей Европы и лежит в основе направлений деятельности в начале этого рабочего года. Франция окажет всю необходимую поддержку, проявляя требовательность и решимость", – подчеркнул он.

СМИ также сообщали, что Макрон обратился к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой подготовить европейский законодательный акт, запрещающий детям в возрасте до 15 лет пользоваться соцсетями.