Каллас про удар РФ біля кордону: Росія хоче залякати Європу, та ми маємо не боятися

Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас вважає, що російський удар поблизу польського кордону був "посланням для західного світу".

Про це Кая Каллас повідомила під час спілкування з журналістами перед початком Європейського арктичного саміту у Фінляндії, пише "Європейська правда".

За словами Каллас, Європейський Союз повинен не піддаватися на провокації й продовжувати підтримувати Україну.

"Питання полягає в тому, що ми маємо винести з цього послання? Я вважаю, що ми повинні діяти навпаки, – каже Кая Каллас. – Ми повинні показати, що підтримуємо Україну і не боїмося, бо інакше Росія просто досягне того, чого хоче, а саме – підкорення України. І, як я вже неодноразово зазначала, це не є їхньою кінцевою метою, тому ми повинні твердо стояти на своєму".

Нагадаємо, 13 вересня Росія вдарила по локомотиву пасажирського поїзда неподалік кордону з Польщею. В "Укрзалізниці" припустили, що мішенню дрона РФ міг бути поїзд з дипломатами і політиками.