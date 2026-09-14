Каллас об ударе РФ у границы: Россия хочет запугать Европу, но мы должны не бояться

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас считает, что российский удар вблизи польской границы был "посланием западному миру".

Об этом Кая Каллас сообщила во время общения с журналистами перед началом Европейского арктического саммита в Финляндии, пишет "Европейская правда".

По словам Каллас, Европейский Союз не должен поддаваться на провокации и должен продолжать поддерживать Украину.

"Вопрос в том, какой урок мы должны извлечь из этого послания? Я считаю, что мы должны действовать наоборот, – говорит Кая Каллас. – Мы должны показать, что поддерживаем Украину и не боимся, иначе Россия просто добьётся того, чего хочет, а именно – подчинения Украины. И, как я уже неоднократно отмечала, это не является их конечной целью, поэтому мы должны твердо стоять на своем".

Напомним, 13 сентября Россия нанесла удар по локомотиву пассажирского поезда недалеко от границы с Польшей. В компании "Укрзалізниця" допустили, что целью дрона РФ мог быть поезд с дипломатами и политиками.