Послы ЕС опять не продлили санкции против РФ, Словакия и Франция не изменили позиции

Утром в понедельник, 14 сентября, Комитет постоянных представителей государств ЕС в Брюсселе (Coreper) собирался на внеочередное заседание по вопросу продления индивидуальных санкций Евросоюза против России за нарушение территориальной целостности Украины, но не достиг результата – следующее заседание состоится позже в тот же день.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" в Брюсселе со ссылкой на трех дипломатов ЕС.

Послы стран Евросоюза не смогли продлить санкции против России 14 сентября и договорились повторить попытку прийти к соглашению позже в тот же день, поскольку 15 сентября истекает крайний срок для продления.

"В 9 утра 14 сентября Coreper собрался в Брюсселе, но консенсуса не достиг – и договорился провести еще одно заседание позже. Время заседания еще не определено", – рассказал один из собеседников "Европейской правды".

Он отметил, что индивидуальные санкции за нарушение территориальной целостности Украины нужно успеть возобновить до 15 сентября, иначе они автоматически будут сняты с более чем 3 тысяч физических и юридических лиц, преимущественно из Российской Федерации.

Однако, по данным "ЕвроПравды", утром 14 сентября ни Словакия, ни Франция не согласились изменить свои требования, без которых они отказываются продлевать санкции.

Словаки требуют исключить из санкционного списка российских олигархов Михаила Фридмана и Алишера Усманова, а Франция еще в пятницу, 11 сентября, присоединилась к требованию исключить Усманова.

Напомним, 12 сентября источники "ЕвроПравды" в дипломатических кругах Франции объяснили, почему в Париже хотят снять санкции с Усманова.

Как сообщала "Европейская правда", послы стран ЕС 11 сентября вновь не смогли согласовать продление персональных санкций за агрессию России из-за требований Словакии и Франции об изменениях в списках лиц, подпадающих под персональные санкции.

В предыдущий раз действие персональных санкций было продлено 14 марта. Словакия и в тот раз до последнего добивалась исключения из списка российских олигархов Михаила Фридмана и Алишера Усманова.