В Нидерландах пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде

В Нидерландах парализовано движение на одной из местных железнодорожных ветвей из-за аварии с участием пассажирского поезда и грузовика.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел около 10 часов утра на железнодорожном переезде в муниципалитете Эрмело недалеко от Амстердама. Грузовик с полуприцепом, перевозивший бетонные блоки, оказался на железнодорожном переезде в момент приближения пассажирского поезда.

О пострадавших среди 150 пассажиров пока не сообщали. Людей эвакуировали из поезда и доставили на ближайшую станцию, откуда планировалось организовать доставку до пункта назначения на автобусах.

В связи со следственными действиями и ликвидацией последствий аварии движение на железнодорожной ветке между муниципалитетами Путтен и Нюнспет приостановлено ориентировочно до 17 часов.

На прошлой неделе в Польше произошла резонансная авария на переезде с участием бетономешалки и пассажирского поезда, в результате которой погиб один из пассажиров.

В связи с этим польские машинисты 11 сентября организовали протест и сбрасывали скорость перед каждым железнодорожным переездом, что привело к масштабным нарушениям графиков движения.

Поздно вечером в воскресенье проблемы на польской железной дороге вызвал лось, забредавший на пути недалеко от центрального вокзала Варшавы.