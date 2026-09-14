Експрем'єрка Фінляндії прокоментувала удари РФ біля кордону Польщі

Колишня прем’єрка Фінляндії Санна Марін розповіла, як їй ледве не довелось евакуюватися з поїзда під кордоном з Польщею через загрозу російських ударних БпЛА, та висловила переконання, що РФ випробовує межі дозволеного і реакцію країн НАТО – ймовірно, готуючись розширити агресію.

Як повідомляє "Європейська правда", її коментарі наводить Yle.

Санна Марін розповіла, що близько 5:00 зранку у неділю, коли поїзд з нею та іншими іноземними гостями конференції YES ("Ялтинська європейська стратегія") наблизився до кордону України з Польщею, її розбудили у купе та сказали готуватись до евакуації через загрозу російських безпілотників. Втім, вже за короткий час рішення про евакуацію скасували.

Вона висловила думку, що російські удари впритул до польського кордону свідчать, що загроза для Європи зростає.

"Росія вже не переймається, чи війна не вийде за межі України. Про це свідчать порушення повітряного простору країн ЄС і НАТО, інциденти з обірваними підводними кабелями та інші прояви агресивних дій", – зауважила експрем’єрка Фінляндії.

На її думку, Москва випробовує кордони й реакцію країн НАТО та можливо готується до актів агресії також проти Європи.

"Європейські країни не мають бути наївними щодо Росії, вважаючи, що російські амбіції територіальної експансії обмежуються кордонами України. Путін намагається відродити Російську імперію… А Україна зараз – єдина країна, яка спроможна тримати Росію на відстані від Європи зі своєю боєздатною армією і технологічними інноваціями", – наголосила Санна Марін.

Вона також вказала, що загроза з боку Росії набуває нових обрисів через стрімкий розвиток безпілотних технологій, які кардинально змінили реалії війни, і Європа має бути готовою протидіяти цій новітній зброї, якщо РФ розширить агресію.

"Ми у Європі не маємо заколисувати себе думкою, що ми тут завжди у безпеці і все погане стається десь інде", – підкреслила вона.

Також вона наголосила на необхідності вирішувати проблему з обходом санкцій проти РФ, оскільки у російській зброї продовжують виявляти західні компоненти.

Нагадаємо, 13 вересня під ударами РФ опинилася АЗС біля КПП "Ягодин – Дорогуськ", також поцілили у локомотив потяга "Укрзалізниці", що стояв за 2 км від кордону. Невдовзі перед ударами тим самим маршрутом кордон перетинав згаданий поїзд з іноземними гостями.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчі тижні та місяці стануть періодом дуже активних дій з боку Росії і не можна виключити більш серйозних атак на польській території.

Він заявив про необхідність пришвидшити рух на кордоні з Україною, щоб не створювати скупчень транспорту, які можуть стати ціллю для російських ударів.