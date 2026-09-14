Экс-премьер Финляндии прокомментировала удары РФ у границы с Польшей

Бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин рассказала, как ей едва не пришлось эвакуироваться из поезда у границы с Польшей из-за угрозы российских ударных БПЛА, и выразила убеждение, что РФ испытывает пределы дозволенного и реакцию стран НАТО – вероятно, готовясь к расширению агрессии.

Как сообщает "Европейская правда", её комментарии приводит Yle.

Санна Марин рассказала, что около 5:00 в воскресенье утром, когда поезд с ней и другими иностранными гостями конференции YES ("Ялтинская европейская стратегия") приблизился к границе Украины с Польшей, её разбудили в купе и сказали готовиться к эвакуации из-за угрозы российских беспилотников. Впрочем, уже через короткое время решение об эвакуации отменили.

Она высказала мнение, что российские удары в непосредственной близости от польской границы свидетельствуют о том, что угроза для Европы растёт.

"Россия уже не беспокоится о том, не выйдет ли война за пределы Украины. Об этом свидетельствуют нарушения воздушного пространства стран ЕС и НАТО, инциденты с оборванными подводными кабелями и другие проявления агрессивных действий", – отметила экс-премьер Финляндии.

По её мнению, Москва проверяет границы и реакцию стран НАТО и, возможно, готовится к актам агрессии также против Европы.

"Европейские страны не должны быть наивными в отношении России, полагая, что российские амбиции территориальной экспансии ограничиваются границами Украины. Путин пытается возродить Российскую империю… А Украина сейчас – единственная страна, способная удерживать Россию на расстоянии от Европы благодаря своей боеспособной армии и технологическим инновациям", – подчеркнула Санна Марин.

Она также указала, что угроза со стороны России приобретает новые очертания из-за стремительного развития беспилотных технологий, которые кардинально изменили реалии войны, и Европа должна быть готова противостоять этому новейшему оружию, если РФ расширит агрессию.

"Мы в Европе не должны тешить себя мыслью, что здесь мы всегда в безопасности, а все плохое происходит где-то в других местах", – подчеркнула она.

Также она отметила необходимость решать проблему обхода санкций против РФ, поскольку в российском оружии продолжают обнаруживать западные компоненты.

Напомним, 13 сентября под ударами РФ оказалась АЗС возле КПП "Ягодин – Дорогуск", также был поражён локомотив украинского поезда, стоявшего в 2 км от границы. Незадолго до ударов по тому же маршруту границу пересекал упомянутый поезд с иностранными гостями.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ближайшие недели и месяцы станут периодом очень активных действий со стороны России и нельзя исключать более серьезных атак на польской территории.

Он заявил о необходимости ускорить движение на границе с Украиной, чтобы не создавать скопления транспорта, который может стать целью для российских ударов.