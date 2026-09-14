Італія може відновити виробництво атомної енергії до 2035 року

В італійському уряді допускають, що країна може знову почати виробляти атомну електроенергію до 2035 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр енергетики Італії Гільберто Пічетто Фратін, якого цитує Politico.

Його заява пролунала на тлі того, як до Сенату на голосування надходить історичний законопроєкт, покликаний скасувати тривалу відмову країни від атомної енергетики.

Італія відмовилася від атомної енергетики після референдуму 1987 року, спричиненого катастрофою на Чорнобильській АЕС, і закрила свої останні АЕС у 1990 році.

Зараз геополітична невизначеність та одні з найвищих у Європі витрат на електроенергію для бізнесу змушують переглянути це рішення.

Законопроєкт створить правові засади для будівництва нових реакторів. Очікується, що він надійде до Сенату в понеділок, а його ухвалення має відбутися протягом кількох днів, оскільки у червні його вже ухвалила нижня палата.

Пічетто Фратін зазначив, що енергетичні кризи, пов’язані з ситуацією в Україні та Перській затоці, викрили "надмірну залежність" Італії від іноземних поставок, через що атомна енергетика стала питанням "національної безпеки".

Міністр послався на прогнози щодо різкого зростання попиту на електроенергію протягом найближчих 10–15 років у зв’язку з електрифікацією транспорту та промисловості, а також розширенням центрів обробки даних для забезпечення роботи штучного інтелекту.

Він також зазначив, що зміна поколінь сприяє зменшенню опору атомній енергетиці.

"Сучасна молодь набагато менше керується ідеологією і набагато прагматичніша... Вона прагне розібратися в суті речей і усвідомлює, що атомна енергетика може бути безпечним джерелом енергії, яке допоможе досягти декарбонізації", – сказав міністр.

Плани Італії зосереджені на малих модульних реакторах. Пічетто Фратін зазначив, що серійне виробництво до кінця цього десятиліття може скоротити термін будівництва до трьох-чотирьох років, що дозволить розпочати виробництво електроенергії у 2034 або 2035 році.

Чинне законодавство не дозволить негайно розпочати будівництво, але закладе основу для створення незалежного органу з ядерної безпеки, встановить правила поводження з відходами та сприятиме розробці планів щодо національного сховища радіоактивних відходів.

У березні ЗМІ писали, що на тлі зростання цін на енергоносії, спричиненого кризою на Близькому Сході, Італія розглядає можливість повернення до атомної енергетики через майже 40 років після закриття свого останнього атомного реактора і через 15 років після невдалої спроби скасувати це рішення.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявляла, що Європейський Союз зробив "стратегічну помилку", відмовившись від атомної енергетики.