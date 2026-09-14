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Италия может возобновить производство атомной энергии к 2035 году

Новости — Понедельник, 14 сентября 2026, 14:21 — Ирина Кутелева

В итальянском правительстве допускают, что страна может вновь начать производить атомную электроэнергию к 2035 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр энергетики Италии Гильберто Пичетто Фратин, которого цитирует Politico.

Его заявление прозвучало на фоне того, как в Сенат на голосование поступает исторический законопроект, призванный отменить длительный отказ страны от атомной энергетики.

Италия отказалась от атомной энергетики после референдума 1987 года, вызванного катастрофой на Чернобыльской АЭС, и закрыла свои последние АЭС в 1990 году.

Сейчас геополитическая неопределенность и одни из самых высоких в Европе затрат на электроэнергию для бизнеса заставляют пересмотреть это решение.

Законопроект создаст правовые основы для строительства новых реакторов. Ожидается, что он поступит в Сенат в понедельник, а его принятие должно состояться в течение нескольких дней, поскольку в июне его уже одобрила нижняя палата.

Пичетто Фратин отметил, что энергетические кризисы, связанные с ситуацией в Украине и Персидском заливе, выявили "чрезмерную зависимость" Италии от иностранных поставок, из-за чего атомная энергетика стала вопросом "национальной безопасности".

Министр сослался на прогнозы относительно резкого роста спроса на электроэнергию в течение ближайших 10–15 лет в связи с электрификацией транспорта и промышленности, а также расширением центров обработки данных для обеспечения работы искусственного интеллекта.

Он также отметил, что смена поколений способствует снижению сопротивления атомной энергетике.

"Современная молодежь гораздо меньше руководствуется идеологией и гораздо более прагматична... Она стремится разобраться в сути вещей и осознает, что атомная энергетика может быть безопасным источником энергии, который поможет достичь декарбонизации", – сказал министр.

Планы Италии сосредоточены на малых модульных реакторах. Пичетто Фратин отметил, что серийное производство к концу этого десятилетия может сократить срок строительства до трех-четырех лет, что позволит начать выработку электроэнергии в 2034 или 2035 году.

Действующее законодательство не позволит немедленно приступить к строительству, но заложит основу для создания независимого органа по ядерной безопасности, установит правила обращения с отходами и будет способствовать разработке планов по созданию национального хранилища радиоактивных отходов.

В марте СМИ писали, что на фоне роста цен на энергоносители, вызванного кризисом на Ближнем Востоке, Италия рассматривает возможность возвращения к атомной энергетике спустя почти 40 лет после закрытия своего последнего атомного реактора и спустя 15 лет после неудачной попытки отменить это решение.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что Европейский Союз совершил "стратегическую ошибку", отказавшись от атомной энергетики.

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Италия Энергетика
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